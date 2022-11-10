越南官員：本土勞動力素質較低 恐面臨失業風險

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（中央社記者陳家倫河內10日專電）越南官員表示，充沛且廉價的勞動力將不再是越南吸引外資的優勢，且因為越南的勞動力素質仍然較低、外語能力有限，未來恐面臨失業率上升與就業機會不足等問題。

越南經濟報（VnEconomy）報導，越南勞動榮軍與社會部副部長阮伯歡（Nguyen Ba Hoan）近日參加數位時代勞動力市場趨勢研討會時做上述表示。

他指出，越南正面臨有關人力資源素質的挑戰，根據人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）研究，越南高技術勞工比例僅占總勞動力約11%；勞動生產率也低於許多東南亞國家協會（ASEAN）成員國、外語能力有限等。

阮伯歡說，在新科技的影響下，技術水準不足的工人會受到更大衝擊，失業風險也會更高。越南充沛且廉價的勞動力不再具備競爭優勢，也不再是吸引外資的誘因。

他並強調，越南人口眾多但勞動力素質仍然較低，未來可能面臨失業率上升或就業機會不足的困境。

越南的高技術勞工僅占總勞動力約11%，被認為在技術水準方面的競爭力低於地區內其他市場，包括泰國、菲律賓或馬來西亞等國在內。

世界銀行估計，如果越南的高技術工人比例過低，無法適應數位化轉型的發展速度，到2045年，越南將失去約200萬個就業機會。根據越南官方統計，目前68%的工作職缺需要具備基本數位技能，而1/5的職缺需要專業的數位技能。

面對產業轉型，阮伯歡強調，如果越南想要發展工業、應用科學技術、擁有新的發明和最先進的技術，就必須擁有高素質、正規且永續受訓及能掌握技術的勞動力。

他呼籲：「應建立能培訓、吸引和留住高素質勞工的機制，讓他們成為經濟快速發展的可持續動力。」（編輯：黃自強）1111110