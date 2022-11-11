疫情發援助金 巴西赤貧人口2020年大減

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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）世界銀行的報告顯示，巴西生活在極端貧困（赤貧）線以下的人口從2019年的5.4%、1137萬人下降到2020年的1.9%、414萬人。巴西政府認為原因是疫情期間政府發放援助金。

世界銀行7日發布的報告是根據今年9月更新用於衡量世界各地收入和貧困的新標準，即每天生活費低於2.15美元（約合新台幣68元）的人都被視為處於極端貧困之中。

世界銀行的數據顯示，1990年巴西極端貧困人口比例高達24%；2019年為5.4%；2020年降到1.9%。2020年巴西極端貧困減少幅度3.5個百分點是同年整個拉丁美洲最大的。

巴西公民部長班托（Ronaldo Bento）說，許多人在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行下無法工作，缺乏收入對生活在社會最底層的人的影響更為嚴重，聯邦政在關鍵時刻發放「緊急援助金」（Auxílio Emergencial），對生活在極端貧困中的人至關重要。

除了提高原先的「家庭補助款」（Bolsa Família）金額外，巴西政府還擴大領取緊急援助金的人數到6830萬人，至2021年10月釋出總額巴西幣3546億元（約新台幣2兆元）。

對於單親家庭的婦女，沒有配偶且至少要照顧一名18歲以下的人，緊急援助金額增加一倍－每月巴西幣1200元（約新台幣7008元），2020年先是發給5個月，後來延長4個月。

2021年11月，巴西公民部開始實施現行的收入轉移計畫「巴西援助金」（Auxílio Brasil），整合關於社會援助、衛生、教育、就業和收入的若干公共政策。

今年10月，巴西援助金的受益者創紀錄達到2113萬戶家庭，當月釋出總額巴西幣128億元（約新台幣747億元）。在受益家庭總數中，1720萬戶（81.5%）的戶主是婦女。（編輯：馮昭）1111111