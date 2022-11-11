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澳洲最大醫保公司個資遭駭 警方：駭客在俄羅斯

2022/11/11 16:13
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（中央社雪梨11日綜合外電報導）澳洲警方今天表示，在俄羅斯的駭客對澳洲最大醫療保險公司Medibank發動網路攻擊，竊走970萬人的個資，其中包括澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的資料在內。

法新社報導，在Medibank拒絕支付970萬美元（約新台幣3億元）贖金後，駭客本週稍早開始將資料洩露出去。

澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）署長柯蕭（Reece Kershaw）將這起網攻歸咎於在俄羅斯的「網路犯罪分子」所為。

他告訴媒體：「我們相信犯罪之人在俄羅斯。」

柯蕭還說：「我們的情報指向一群組織鬆散的網路犯罪分子，他們很可能也要對過去世界各地發生的幾起重大違法行為負責。」

駭客將竊取到手的資料，分小批公布到一個暗網論壇，並刻意挑出數百件與吸毒、酗酒和性病有關的資料洩露出去。

柯蕭表示，澳洲警方將尋求與俄羅斯警方合作。「我們將與俄羅斯執法部門討論這些犯罪分子。」

柯蕭說，警方知道駭客的身分，但他不會透露他們的姓名。

網絡安全分析師曾經暗示，這些人可能與俄羅斯駭客團體REvil有關聯。

據報導，REvil先前勒索美國加工食品公司JBS Foods得逞取得1100萬美元贖金後，俄羅斯當局已在今年稍早將這個駭客團體破獲解散。

柯蕭表示，澳洲警方正在採取「秘密措施」，要將駭客繩之以法。

他說：「致犯罪者：你們曉得，我們已經知道你是誰。」（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1111111

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