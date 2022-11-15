北海道疫情創單日新高 東京隔2月再逾萬例確診

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本COVID-19疫情復燃，東京都今天新增確診病例時隔約2個月再逾萬例；北海道疫情最為嚴峻，今天單日新增自疫情爆發以來首度逾萬例，死亡病例也創單日新高紀錄。

日本富士新聞網報導，日本全境今天新增10萬2829例確診病例，繼9月14日後時隔約2個月再逾10萬例，較上週二增加2萬1428例，連續11天高於上週同日。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增1萬906例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，是疫情爆發近3年來首度單日新增逾萬例；另新增34例死亡病例，同創當地單日新高紀錄。

北海道今天新增病例數較上週二的9136例多了1770例，連續11天高於上週同日。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省統計，東京都今天新增1萬1196例確診病例，繼9月14日後單日新增再逾萬例，也較上週二增加2531例；另新增5例死亡病例。

讀賣新聞報導，大阪府今天新增5188例確診病例，是9月22日以來單日新增再逾5000例；另新增7例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1111115