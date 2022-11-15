彭博：中方拜習會紀要用語 透露對美態度轉變

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（中央社台北15日綜合外電報導）彭博分析，中國的拜習會紀要用語，暗示中國對中美關係態度轉變，例如習近平呼籲美國恪守一個中國「政策」而非「原則」，但北韓、新疆、香港等議題在中方聲明內付之闕如。

美中關係在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後落入谷底，但美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平昨天進行3個多小時的會談，為雙邊關係設定較正面的調性。

拜登與習近平握手致意，並同意就氣候變遷、經濟穩定、衛生與糧食安全等議題重啟雙邊對話。白宮隨後發聲明表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初將造訪中國，以進行後續討論。

美中雙方在台灣、科技、人權等議題上仍存在諸多歧見，但緊張程度有所緩和。中方聲明提供美國更多合作動力，提出的警告也比最近幾次對談後來得少。以下是彭博整理中方用語的幾項轉變：

● 更溫和的語調

北京以「深入、坦誠和建設性」來形容這次面對面會談，而中國通常會用「建設性」來暗示正向發展。在裴洛西訪台幾天前，習近平與拜登7月也曾透過電話對談，隨後北京公布的聲明沒有這種形容。

7月的聲明也只有911個字，昨天拜習會後的紀要則超過2800字，提供了更多解釋。

● 台灣議題仍是首要紅線

另一個緊張程度緩和的跡象為，習近平告訴拜登，美國必須恪守「一個中國政策」，而不是像7月所說的「一個中國原則」。這項用詞差異，反映出美中對台灣地位詮釋不同的重要認知。美國向來是用「政策」，中國通常用的則是「原則」。

習近平7月的台灣議題用語具有攻擊性。當時他警告拜登「玩火必自焚」，並稱「堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志」。

昨天聲明中沒有那種激烈用語，不過兩國對台歧見顯然未獲解決。中方聲明形容，台灣的命運是「中美關係第一條不可逾越的紅線」。

● 中美雙贏

中方聲明使用有意和解的詞語，主張美中關係不應是「你輸我贏、你興我衰的零和博弈」。

習近平7月直言不諱地指控，美國「誤判」中國是最主要對手和最嚴峻的長期挑戰。昨天的重點則擺在中國崛起能帶給美國的好處。

習近平表示，「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」， 還說「當前形勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了」。

● 經濟合作

習近平7月曾警告美國不要把中國踢出供應鏈，當時他說：「違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟。」

習近平昨天則聚焦雙邊利益，表示：「中美兩國經濟深度融合，面臨新的發展任務，需要從對方發展中獲益，這也是共同利益。」

不過他也告訴拜登：「一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情。」

習近平並提到，因應氣候變遷和其他區域和全球議題，符合雙邊的利益。

● 中方紀要沒說的事

儘管中方紀要提到俄羅斯在烏克蘭的戰事，卻未提到拜習兩人同意「永遠不該發生核戰，核戰也永遠不會獲勝」，也沒提到兩人反對在當地使用或揚言動用核武。

中方紀要僅重複習近平的平時說法，稱中國始終站在和平的一邊、願意促進對話。內容並未提到北韓。

儘管白宮指出，拜登對新疆、香港人權提出關切，兩地卻在中方聲明裡缺席。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111115