同性婚姻法案美參院程序投票過關 將付諸表決

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一項給予同性婚姻聯邦保障的法案16日在美國聯邦參議院罕見獲兩黨支持。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）一項給予同性婚姻聯邦保障的法案今天在美國聯邦參議院罕見獲得兩黨支持得以繼續推進，民主黨人在他們仍掌控國會的情況下急於保住同性婚姻。

法新社報導，12名共和黨人加入參議院的所有50名民主黨人行列，取得60張贊成票清除程序障礙，讓這項曾經引起嚴重分歧的法案得以進入參議院全體表決環節。

在上週期中選舉中，美國總統拜登所屬的民主黨以微弱優勢保住參議院的控制權，但預期共和黨將贏得眾議院，儘管也是微弱多數。

這預示明年1月新國會正式舉行宣誓就職儀式時，將出現分裂和僵局的局面。

美國聯邦最高法院2015年裁定同性婚姻合法，受到美國憲法保障。

但在法院今年6月作出歷史性裁決，推翻墮胎為憲法所保護的權利後，許多進步派人士擔心同性婚姻也可能受到威脅。

7月中旬，「尊重婚姻法案」（The Respect for Marriage Act）在民主黨主導的眾議院，以267比157的票數通過，讓同性婚姻在全國受到保障。所有眾議院民主黨人和47名共和黨人支持該法案，但有近160名共和黨人反對。

該法案在參議院清除程序障礙後，預計很快將進行投票，但日期尚未確定，現在這項法案必須再次回到眾議院進行最終表決。

今天通過程序性投票的法案，並非要求各州將同性婚姻合法化，但確實要求各州承認其他州的同性婚姻。

因此，如果最高法院推翻2015年同性婚姻合法化的裁決，禁止同性婚姻的州仍將必須承認其他州的同性婚姻。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1111117