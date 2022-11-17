FTX破產危機延燒 大坂直美等體壇明星挨告

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國體壇明星和名人在一場針對投資人的詐欺行為訴訟中被列為被告，這些投資人成為加密貨幣交易所FTX上週無預警聲請破產的受害者。

法新社報導，這些名人幫助推動FTX的發展，FTX上週在美國聲請破產對整個加密貨幣圈造成巨大衝擊，多國當局已對此展開審查。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天也加入行列，呼籲加強對加密貨幣業的監管。

職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和他的巴西超模前妻吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）、前美國職籃NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、4座大滿貫冠軍的日本女網好手大坂直美、喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）和主持創業投資實境秀「創智贏家」（Shark Tank）的美國明星投資人歐萊瑞（Kevin O'Leary）與FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）都被列為被告。

奧克拉荷馬州的投資人賈里森（Edwin Garrison）代表其他投資人在邁阿密法院提出訴訟，尋求從FTX破產遭受的損失索取賠償，並指控這家公司「虛假陳述和遺漏」。

訴狀指出：「FTX的詐欺計畫，是要利用全國各地單純的投資人。」

這份文件指出，「一些體育和娛樂界知名人士不是投資FTX，就是成為這家公司的品牌大使」，並在廣告和社群媒體上大肆宣傳。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111117