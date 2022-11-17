岸田文雄會習近平 擬就釣魚台與台灣情勢表達憂慮

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天將在泰國與中國國家主席習近平面對面會談。日媒報導，面對釣魚台列嶼爭議及中國對台灣施加軍事壓力等，岸田有意直接向習近平表達憂慮之意。

日本朝日電視台報導，岸田今天晚上將在出訪泰國與習近平舉行領袖會談，這是日本與中國睽違約3年再度舉行面對面的領袖會談。

岸田在這次會談前表示：「會主張應該主張的立場，在要求（對方採取）負責任的行動同時，也會在應該合作的部分尋求合作。」

面對中國在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域入侵日方所聲稱的「領海」，及對台灣施加軍事壓力等，岸田有意直接向習近平表達憂慮之意。

此外，岸田也將尋求建構一個穩定的日中關係。不過，可以預見的是，習近平將會強調「台灣是中國的一部分」的立場。

富士新聞網也進行分析指出，外界關注在因台灣問題等造成美中對立之際，日中間能否改善彼此關係。

岸田說會向中國清楚「主張」應該「主張」的立場，重複使用了「主張」這個詞彙。

顧及中國公務船在釣魚台列嶼周邊海域航行等情況，岸田在11月13日舉行的東亞峰會上，曾當著中國國務院總理李克強的面點名中國說，「進行侵害日本主權的活動」。

但中國在那之後依舊透過派遣公務船在周邊海域航行等舉動，持續對日方進行「挑釁」。

日本政府相關人士表示，雖然會向「習近平清楚表達憂慮」，但如何在「主張」及改善日中關係的「合作」間取得平衡，將是本次會談關注焦點之一。

日本放送協會（NHK）報導，基於今年是日中邦交正常化50週年，岸田的目標是繼續跟中國進行對話的同時，也建立一個建設性且穩定的日中關係。

對於中國不斷侵犯日本在釣魚台列嶼附近的「領海」，及升高對台灣的軍事壓力等，岸田將直接表達日本主張，要求中方積極因應。

考量到氣候變遷對策等議題，岸田也將表達在日中共同課題上致力合作的意願，讓外界關注這場會談能否為持續嚴峻的日中關係，找到改善關係的開端。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1111117