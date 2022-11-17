分散精力惹股東不滿 馬斯克將找新主管整頓推特

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山16日綜合外電報導）全球首富馬斯克（Elon Musk）今天表示，他預計將減少投入在經營推特（Twitter）的時間，最終將尋覓一名新的領導人負責推特營運，又說希望本週完成組織重整。

路透社報導，馬斯克在德拉瓦州（Delaware）法院作證時發表上述言論，這次出庭主要為捍衛他在特斯拉公司（Tesla）高達560億美元薪酬方案的合理性。

特斯拉股東托內塔（Richard Tornetta）2018年控告馬斯克與董事會，希望證明馬斯克是利用他對特斯拉董事會的主導地位獲得天價薪酬方案，卻不用在特斯拉從事全職工作。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起訴訟指控馬斯克的龐大薪酬方案讓他不當得利，並聲稱董事會未履行法定義務，維護特斯拉股東的最佳利益，還稱馬斯克是「兼職執行長」，同時領導其他企業。

自馬斯克收購推特後，特斯拉投資人愈來愈擔心他把太多心力放在改善推特上。特斯拉股價午盤下跌3%。

馬斯克作證時表示：「收購後需進行前置作業以重整公司…之後我預期將減少花在推特上的時間。」

馬斯克也坦言，部分特斯拉工程師正協助評估推特的工程團隊，但他表示工程師都是出自「自願」並在「下班後」提供勞務。

馬斯克入主推特後雷厲風行，在上任頭2週大刀闊斧推動改革，迅速開除推特前執行長等高階主管，並在本月稍早解雇近半數推特員工。

馬斯克今天早些時候向推特員工發送一封電子郵件，告知員工明天下午5時前決定，是要留在公司從事「長時間的高強度工作」，還是收下3個月薪資的資遣費走人。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111117