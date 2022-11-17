紐西蘭總理將於APEC晤習近平 料提台灣及俄烏

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（中央社威靈頓17日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）週末將出席在泰國曼谷舉辦的亞太經濟合作會議（APEC），並與中國國家主席習近平會談，可能談到台灣，以及俄羅斯與烏克蘭戰爭等議題。

路透社報導，紐西蘭政府發言人今天證實阿爾登18日將在APEC場邊與習近平會面。

紐西蘭先驅報（New Zealand Herald）提到，這將是阿爾登自2019年短暫訪問中國後，首次與習近平面對面會晤，但兩人去年曾在紐西蘭主辦線上亞太經合會時以電話交談。

阿爾登說，她會私下向習近平提出她在公開場合也提到過的議題，包括貿易、經濟和氣候變遷，還有「意見不同的領域。這完全符合紐西蘭的立場」。

部分國家日益擔憂中國在太平洋地區的獨斷行為，以及美中在這個區域的緊張關係和競爭。

阿爾登說，紐西蘭一再表明，任何參與太平洋事務的國家都應該關注太平洋地區關切的事項，並留意不要製造緊張情勢。

她說：「中國與太平洋地區的關係可追溯到很多、很多年前。我們擔憂的是部分行動的性質，像是我們區域內軍事化的可能性」。

阿爾登可能也會與習近平談到俄羅斯入侵烏克蘭一事，並要求習近平利用中俄較密切的關係來協助終止戰爭。

她也會重申紐西蘭關切中國在台灣、香港、南海等地的行動，以及中國對待新疆維吾爾人的方式。

不過，這次討論不會全是批評。她說，她與習近平2021年通了很久的電話，但「沒什麼比面對面更好」。

此外，阿爾登也將與代替美國總統拜登出席APEC的副總統賀錦麗（Kamala Harris）進行簡短「會外會」。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1111117