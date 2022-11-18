APEC峰會登場 東道主泰國籲各領袖放下歧見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷18日綜合外電報導）亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議今明兩天在曼谷舉行，東道主泰國敦促與會的領袖「放下歧見」，專注在解決貿易和通膨等方面緊迫的全球經濟問題。

路透社報導，中國國家主席習近平親自參加這場峰會，美國則由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表參與。

報導說，泰國希望在建立亞太自由貿易區（FTAAP）一事上取得進展，但這次開會的時間，正值俄烏戰爭以及台灣和朝鮮半島等地引發地緣政治上的緊張局勢之際。

泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai）昨天表示，這場峰會是在全球面臨多重風險的「關鍵時刻」召開。

他在聲明中說：「這就是為何今年APEC必須克服這些挑戰，好為全世界帶來希望。」

約100名反政府的抗議民眾今晨集會，計畫在會場附近遊行，APEC峰會維安人員嚴陣以待。

亞太地區向來是美中競爭的焦點區域之一，習近平昨天警告別讓亞太地區出現冷戰般的緊張局勢，他說「亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角鬥場」。

路透社提到，全球兩大經濟體美國和中國近年來的關係，因關稅、台灣、智慧財產權、香港自治受損以及南海爭端等議題而陷入緊張。

美國高層官員表示，賀錦麗將於22日訪問菲律賓巴拉旺島（Palawan），由於巴拉旺島位於南海邊緣，鄰近主權具爭議的南沙群島，此舉可能會被中國視為挑釁。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111118