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推特民調過半支持 川普帳號正式恢復

2022/11/20 17:40
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（中央社舊金山19日綜合外電報導）社群媒體推特（Twitter）新老闆馬斯克（Elon Musk）發起民調，發現多數人支持恢復前總統川普的帳號後，川普的推特帳號今天正式復活。

川普前幾天才宣布將重新角逐總統大選。

法新社報導，推特去年初以川普煽動2021年1月6日的美國國會大廈暴動事件為由，停用他的帳號。

馬斯克在他發起的24小時民調結束後推文說：「大家說話了，川普將會回歸。」他還以拉丁格言推文說：「人民的聲音就是上帝的聲音（Vox Populi，Vox Dei）。」

川普的推特帳號先前被暫停時，粉絲超過8800萬。他在擔任總統期間相當愛以推特作為喉舌工具，用來發布政策公告、攻擊政治對手並與支持者交流。

幾個政治盟友今天齊聲宣告川普回歸，聯邦眾議員戈薩（Paul Gosar）推文說：「歡迎回來，@realdonaldtrump！」

馬斯克昨天貼文把「恢復前總統川普帳號」的問題訴諸表決，只須簡單回答「要」（yes）或「不要」（no）。而在推特達2.37億的日均活躍用戶中，有1500多萬人投票，其中51.8%贊成，48.2%反對。

今天民調進行時，馬斯克連發推文說：「看推特的川普投票很有意思。」

馬斯克過去也曾發起類似投票，去年詢問追隨者是否該賣掉電動車公司特斯拉（Tesla），投票後他賣出超過10億美元持股。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111120

川普
馬斯克推特發起民調 問是否該恢復川普帳號 前海牙戰爭罪檢察長受任美司法特檢 監督川普案刑事調查
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