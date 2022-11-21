談婦女賦權 賀錦麗勉菲國女性成各領域開路先鋒

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正在菲律賓訪問的美國副總統賀錦麗21日邀集菲國女性代表舉行講座。她勉勵與會女性在身為各領域翹楚的同時，「制定好軌跡，讓其他人可以遵循」。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年11月21日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）正在菲律賓訪問的美國副總統賀錦麗今天邀集菲國女性代表舉行講座，談「婦女和女孩賦權」。她勉勵與會女性在身為各領域翹楚的同時，「制定好軌跡，讓其他人可以遵循」。

賀錦麗今天先後與菲國副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）和總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會談後，又會見菲國人權與社運人士，接著出席這場由美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）主持的講座。

賀錦麗說，走遍世界各地，她相信可以依據婦女和女孩在一個國家的地位，來判斷這個國家的民主狀態。「因此，如果我們想衡量我們做得如何，就讓我們看看，在我們的社會中，婦女和女孩過得怎麼樣」？

針對女性創業家面臨性別偏見和不平等之際如何增加女性創業成功機會，賀錦麗說，全球女性，尤其是創業家時常面臨如何獲得資金的問題。

她表示，「我們必須衡量和評估女性是否有獲得資金、接觸銀行體系和獲得金融知識的平等機會」，這些對於女性能否成功創業非常關鍵。

賀錦麗說，關於婦女的經濟福祉，數據顯示，只要提高女性經濟地位，她的家庭將受益、社區也會受益，最終將造福社會。而保障女性經濟地位的同時，也能使她們免於恐懼或受暴力，保障她們的人權。

身為美國首位女性副總統，賀錦麗說，她的母親是一位乳癌研究人員，終其一生都為婦女在醫療保健體系的健康和尊嚴而努力。對她的母親來說，人生目標除了終結乳癌，就是好好扶養2個女兒。

賀錦麗表示，在成長過程中，母親經常告訴她，在很多事情上，她可能都是第一個做到的人，但「要確保妳不是最後一個」。

她勉勵與會的菲國女性代表，無論在民選政府、企業界或其他領域，雖然目前她們可能是第一個或唯一一個達成某項成就的人，「重要的是要知道，我們的責任是不要成為最後一個，並制定好軌跡，讓其他人可以遵循」。（編輯：周永捷）1111121