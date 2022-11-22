中國粉飾過程否認強奪火箭殘骸 菲總統要求解釋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉22日綜合外電報導）中國海警20日在南海從菲律賓海軍手中拿走中國發射的火箭殘骸，但否認堵住對方強奪，菲律賓總統小馬可仕今天說，將要求北京解釋為何中方講述的版本把過程粉飾得如此和善。

管轄中業島海域的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）昨天發布新聞稿，指菲國海軍基地人員20日上午發現中業島以西約800碼處，出現不明海上漂浮物。中國駐菲大使館隨後證實碎片為北京發射的火箭整流罩殘骸。

中國於10月31日發射長征五號B遙四運載火箭，但火箭殘骸墜入大氣層。

菲律賓海軍高官昨天指控中國海警「強行」搶走火箭殘骸，北京方面卻堅稱「經友好協商，菲方當場將漂浮物歸還中方」。

法新社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天告訴記者：「菲律賓海軍的報告與中方說法不符。我完全相信我國海軍，如果這是他們的說法，我相信這就是事發過程。」

小馬可仕說，菲律賓政府將向北京發外交照會，詢問「為何他們的講法相去甚遠，而且和善得多」。

菲律賓國家安全顧問卡羅斯（Clarita Carlos）今天表示，菲律賓海軍把漂流物拖回中業島的時候，聽見從某處傳來槍聲。

小馬可仕警告：「我們所在的亞太地區局勢如此升溫，或許只要一個小錯誤，一個誤解就會爆發。」

他表示，他明年1月預定出訪中國或許是一次機會，可以找到方法避免進一步出事，「我們想要有個機制，我們必須找到方法來避免此事再度發生」。

菲律賓與中國長期以來因為南海議題關係緊張。北京宣稱擁有南海幾乎全域的主權，儘管國際法庭裁決中方主張沒有法律基礎，北京仍不予理會。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111122