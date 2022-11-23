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馬斯克與尹錫悅視訊 考慮優先投資韓國

2022/11/23 12:31
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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）全球首富馬斯克（Elon Musk）今天與韓國總統尹錫悅進行視訊會議，在會中表示韓國是他考慮優先投資的候補之一。

韓國總統辦公室發布新聞稿表示，太空探索科技公司（SpaceX）及電動車商特斯拉執行長馬斯克今天上午10時左右透過視訊與尹錫悅會談，在尹錫悅邀請他到韓國投資時作以上表示，並稱讚韓國產品相當優秀。

尹錫悅原本安排上週出席20國集團（G20）領袖峰會時與馬斯克會面，但因馬斯克取消行程沒能碰面，改以這次視訊會議取代。

據轉述，尹錫悅聽取特斯拉在亞洲地區建設生產電動車的超級工廠計畫後，說明韓國當前汽車產業生態系與投資條件，邀請特斯拉來韓投資，表示若有任何投資上的困難，將依國際水準改善。

尹錫悅也提到今年6月試射成功的韓國自製火箭「世界號」，期許SpaceX未來能與韓國宇航產業合作。

馬斯克回應，韓國是優先投資的候補地之一，會在綜合考量候補國家人力、技術水準、生產環境等條件後做出最終決定。

他也提到，特斯拉在自動駕駛及人工智慧等領域已使用許多韓國生產的優良零件，並表達對韓國電動車充電基礎建設的積極投資意願。

特斯拉與韓國企業供應鏈合作也將進一步擴大，明年自韓企購入零組件金額預計達100億美元。（編輯：馮昭）1111123

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