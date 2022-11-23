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FTX破產聽證會 律師：前執行長把公司當私人領地

2022/11/23 12:33
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（中央社紐約／倫敦22日綜合外電報導）加密貨幣交易所FTX聲請破產後，今天舉行首場破產聽證會。律師表示，前執行長班克曼-佛里特把FTX當成「私人領地」經營，還詳述了駭客攻擊與可觀資產遺失等持續挑戰。

路透社報導，FTX律師表示，公司打算出售業務健全的部門，但一直遭到網路攻擊，也有「可觀的」資產消失無蹤。

FTX日前指出，已針對全球資產進行策略評估，準備出售或重整部分業務。FTX今天表示，已獲悉有潛在買家對其資產有興趣，將展開重整或出售程序。

今天的聽證會是在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的破產法院舉行，約有1500人在YouTube和Zoom收看線上直播。

律師表示，FTX被當成班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）的「私人領地」經營，3億美元花在高階主管的房屋或度假房產等不動產上。在FTX破產後接掌執行長的芮伊（John Ray）指控班克曼-佛里特與巴哈馬監管機關「破壞」美國的破產案，把資產轉移到海外。

路透社透過電子郵件請班克曼-佛里特發表看法，尚未獲得回應。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111123

#FTX
#班克曼-佛里特
#路透社
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