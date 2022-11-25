烏克蘭國安官員證實 擊殺在克里米亞助俄伊朗人

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫證實，有多名伊朗軍事顧問在克里米亞被擊斃，並警告任何在當地支持俄羅斯侵略的伊朗人都有可能成為攻擊目標。

英國「衛報」（The Guardian）報導，丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）說，有伊朗人在克里米亞（Crimea）協助俄羅斯操縱伊朗政府提供的「見證者-136」型（Shahed-136）武裝無人機；但他沒說烏克蘭擊殺了多少伊朗人。

以色列媒體10月報導，有10人在烏克蘭軍方於克里米亞的攻擊中喪命。丹尼洛夫明確表示，其他伊朗軍方人員也會被鎖定。

他在基輔受訪時說：「不該去的地方不要去。那些人是在我們的領土上。我們沒請他們來，如果他們與恐怖分子沆瀣一氣，參與破壞我們的國家，我們必將擊殺。」

自10月以來，俄國利用無人機和飛彈，對烏克蘭民用能源基礎設施發動一波又一波攻擊，導致烏國各地在氣溫驟降之際多處停電。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚在聯合國安全理事會會議上說，這些攻擊「明顯犯了違反人道罪」，還說烏克蘭會提出議案，譴責「任何形式的能源恐怖行動」。

俄國克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天則歸罪於烏克蘭，他說，如果烏克蘭達到「俄方要求」，就可以「終止所有大眾可能遭受的苦難」。

伊朗政府原本否認烏克蘭境內有伊朗無人機，後來承認曾於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今年2月下令入侵烏克蘭之前數月，提供「少量」無人機給俄國，但仍然否認派人到俄軍占領的地區協助操縱無人機。

烏克蘭對伊朗說法存疑，兩國專家應伊朗政府要求會面，討論烏克蘭蒐集到的證據。

丹尼洛夫說：「伊朗人一直堅稱沒有提供武器給俄羅斯聯邦，但我們需要證實。我們今天證實了嗎？沒有。我們知道這些東西要有人學習操作才會飛，而俄國人沒那個腦子可以自己學會…當今世上隱瞞不了任何事。遲早有一天會公之於眾。」

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他說，目前還不清楚伊朗是否也運了一些彈道飛彈給俄羅斯。

丹尼洛夫說：「我們想要找到答案，我們會盡全力確保這件事情不發生。但如果真的發生，就說明了兩件事：第一，俄國沒有能力製造自己的飛彈，至少沒能力製造能讓它繼續投入大規模戰爭的數量；第二，如果一個自1979年起就被制裁的國家有能力製造這種武器，那算什麼制裁？這會是落實（制裁）的一大問題。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111125