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法檢擴大調查麥肯錫公司 傳涉馬克宏競選陣營

2022/11/25 16:28
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（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國「巴黎人日報」今天報導，金融檢察官針對涉嫌偏袒和疑似違法資助總統馬克宏2017年競選活動展開調查，麥肯錫顧問公司（McKinsey & Company）牽涉其中。

路透社報導，檢方辦公室證實已擴大對於麥肯錫公司疑似稅務詐欺的現行調查，追加調查麥肯錫在2017年和2022年法國大選中扮演的角色。

檢方辦公室並未證實調查涉及馬克宏（Emmanuel Macron）的競選陣營，僅稱辦公室聲明是回應媒體報導。

馬克宏的辦公室表示，已注意到這項調查，現在檢察官必須「在完全獨立的情況下」工作。

麥肯錫公司一向否認有任何不當作為。

一旦證實這項調查是針對馬克宏的競選陣營，將是最接近他個人的一項司法調查。雖然「巴黎人日報」（Le Parisien）指稱調查涉及馬克宏的競選陣營，但沒有說是針對他本人。

法國總統在任期內均享有司法豁免權。

調查不一定會以起訴告終，也未必暗示有罪。這類調查可能要花數年才會告一段落或送上法庭審理。

負責金融犯罪案件的檢察官說，由於政治人物和多個組織提出一連串控訴，因此擴大調查。

法國金融檢察官辦公室（PNF）表示：「在出現數則報導和民選官員及個人的投訴之後，已於2022年10月20日展開司法調查。」

金融檢察官辦公室特別關注「不當保留競選帳戶」和「低報顧問公司在2017年及2022年競選活動中所占分量」的相關指控。

檢方也對偏袒和隱匿偏袒行為的指控展開司法調查。

麥肯錫公司發言人並未置評，記者致電巴黎辦事處也無人接聽。

馬克宏政府聘用私營顧問公司一事，在今年春天總統大選前，成了眾人始料未及的爆炸性議題，但馬克宏順利贏得連任。

反對派指控馬克宏政府支付太多錢給國際顧問公司，而這些公司在法國甚少繳稅，或根本沒繳。

法國參議院今年3月指稱麥肯錫公司未繳法國的企業稅，司法單位繼而展開初步調查。

警方5月搜索麥肯錫公司的巴黎辦事處，金融檢察官辦公室當時表示，這是為了調查疑似稅務詐欺相關情事。

預算部長杜索普（Olivier Dussopt）3月在記者會上說：「我們沒什麼好隱瞞。」法國政府也曾表示，麥肯錫公司必須支付所有欠繳的稅金。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1111125

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馬克宏
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