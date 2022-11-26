更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120
生活

統一發票111年9-10月千萬獎號碼：11174120

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北市長選舉 國民黨蔣萬安自行宣布當選
首頁 / 國際

德國將宣告 史達林時期烏克蘭大饑荒為種族滅絕

2022/11/26 18:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林25日綜合外電報導）根據法新社今天檢視的決議草案，德國國會將採納烏克蘭當局的用詞，宣告烏克蘭1930年代在前蘇聯獨裁者史達林統治下數百萬人餓斃是「種族滅絕」事件。

由德國中間偏左派執政聯盟和在野保守政黨籍國會議員共同提出的決議案，除了要作出上述宣告外，也是為了要警告俄羅斯，因為在俄軍入侵下，烏克蘭人民今冬恐陷入飢餓危機。

德國國會議員計畫在30日表決這項決議案，時間安排在26日烏克蘭大饑荒（Holodomor）紀念日之後。這個紀念日是在每年11月的最後一個週六。

決議草案載明，烏克蘭大饑荒應列入20世紀上半葉「極權制度殘暴罪行的名單中，這個饑荒造成了數百萬人喪生」，包括納粹德國（Nazi Germany）犯下的罪行。

草案中說：「當時烏克蘭各地人民都受到饑荒和鎮壓衝擊，不只是穀物產區的人民」，史達林時期精心謀劃的政策，「符合如今對種族滅絕的歷史政治定義」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天都透過發言人，對國會這項宣告表示支持。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）推文稱，德國此一作法樹立了一道「里程碑」。稍後貝爾伯克將促使德方有望通過這項決議案歸功於庫列巴。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111126

#烏克蘭
#德國
#庫列巴
庫列巴
馬航MH17遭俄製飛彈擊落3嫌無期徒刑 澤倫斯基讚重要判決 飛彈落入波蘭境內釀2死 俄羅斯烏克蘭急撇清
史達林
戈巴契夫逝世成中國網路熱搜詞 正反意見分歧
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族