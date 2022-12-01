破除性別刻板印象 西班牙玩具廣告新準則上路

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（中央社馬德里30日綜合外電報導）西班牙政府宣布12月1日起實施新規範，禁止玩具廣告中出現帶有「性別刻板印象」的描述，其目的在於避免性別角色偏見。

德國之聲（DW）報導，隨著耶誕節腳步接近，西班牙政府今天頒布新的自律道德準則，希望玩具廣告中不再出現帶有性別刻板印象的描述，例如專為女孩設計的洋娃娃、專為男孩設計的玩具公仔等。

政府聲明指出：「將禁止使用帶有性意涵的文字描述女孩，並避免讓玩具與性別角色產生專屬聯想，例如女孩就要有愛心、會做家事、漂亮；男孩就該活潑好動，擅長體能活動或工藝。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）政府表示，給男生用的產品大多是藍色、給女生用的產品多是粉紅色，讓這樣的觀念消失是施政要務之一。

宣布這項新規範之前，消費者事務部、玩具製造商和公關公司早在4月已就此達成共識。

上述政策是針對2005年的一項類似措施進行更新，並於12月1日正式上路。這項準則是針對以15歲以下青少年為目標的廣告，尤其著重針對7歲以下兒童進行的廣告宣傳。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1111201