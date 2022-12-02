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俄外長控北約在南海煽動緊張局勢 風險波及俄國

2022/12/2 09:32
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（中央社莫斯科1日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天指控北大西洋公約組織（NATO）在中國附近挑起緊張局勢，對俄羅斯構成風險。

路透社報導，拉夫羅夫在記者會上說：「南海現正成為北約不反對緊張局勢升級的區域之一，如同他們曾在烏克蘭所為。」

他說：「我們知道中國有多嚴肅看待這種挑釁，更不用說台灣和台灣海峽了。我們瞭解北約在這些區域玩火，會對俄羅斯聯邦帶來威脅和風險。這距離我們的海岸和海洋，差不多與中國領土一樣近。」

拉夫羅夫說，這就是俄羅斯要與中國發展軍事合作和聯合演習的原因。

他表示：「以美國為首的北約成員試圖繼歐洲之後，在這個區域製造一觸即發的局勢，這個事實大家都很明白。」

拉夫羅夫未提供證據來佐證他的說法，但拐彎抹角地提到美國、英國和澳洲成立的三方安全聯盟AUKUS。

他說到西方國家試圖削弱俄羅斯影響力時，也指控北約盤算將印度拉進他所謂的反俄及反中聯盟。

印度駐聯合國大使坎博吉（Ruchira Kamboj）被問到拉夫羅夫這番言論時表示：「我們是抬頭挺胸且自豪的國家，而且是靠自己的力量。」

坎博吉在紐約告訴記者：「在烏克蘭衝突過程中，我們從一開始就非常明確和一致，我們同聲支持和平。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1111202

#拉夫羅夫
#俄羅斯
#中俄
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