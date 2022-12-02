更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣溫明回暖北台灣高溫27度 4至6日轉濕涼低溫探17度
首頁 / 國際

芬蘭總理：單獨應戰俄國 歐洲還不夠強大

2022/12/2 15:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨2日綜合外電報導）芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天「極度誠實地」評估歐洲在俄烏開戰後的應對能力，直言不諱「我們還不夠強大」，無法單獨挺身應戰莫斯科。

芬蘭申請成為北大西洋公約組織（NATO）成員國，馬林在訪問澳洲時表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵鄰國烏克蘭並占領了土地，不但暴露了歐洲在應對俄羅斯時的弱點，也顯示戰略上的失誤。

馬林告訴雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）說：「我必須非常誠實、十分殘忍地告訴大家，歐洲現在還不夠強大。如果沒有美國，我們就會有大麻煩。」

馬林堅稱，必須「不惜一切代價」給予烏克蘭各種援助以贏得戰爭，並稱美國向基輔提供武器、金援和必要的人道援助發揮關鍵性作用，重擊俄羅斯的攻勢。

她說：「當涉及歐洲國防、歐洲國防工業時，我們必須確保我們正在營造這些能力，確保能因應各種不同情勢。」

芬蘭在約105年前從俄國獨立，之後於冬季戰爭迎戰蘇聯軍隊時，儘管火力嚴重不足卻仍展開迎頭痛擊，令入侵的蘇聯折兵損將傷亡慘重。

37歲的馬林譴責歐盟政策太過於強調與蒲亭交好的重要性，並說歐盟應該聽聽蘇聯解體前附屬國家的意見。

法新社報導，諸如愛沙尼亞和波蘭等國家自2004年加入歐盟以來，一直敦促成員國要對蒲亭採取更強硬立場，但法國、德國、義大利和希臘當時持緩和立場，傾向與莫斯科建立更密切的經濟關係。

馬林說：「我們應早點聽波羅的海國家和波蘭這些朋友的意見。」

她表示：「長久以來，歐洲制定對俄羅斯戰略，都是在加強與俄經濟關係，向俄羅斯購買能源…我們以為這能防止戰爭。」

「結果這種做法，已證實是完全錯誤。」

馬林說：「俄國不關心經濟關係，不在乎被制裁，對這些一點都不在意。」（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1111202

#馬林
#歐洲
#俄羅斯
馬林
紐西蘭芬蘭女總理被問年齡性別 阿爾登：有人會這樣問歐巴馬嗎 芬蘭總理稱歐洲太仰賴台灣晶片 籲打造自身科技力
蒲亭
拜登稱願意與蒲亭對話 馬克宏承諾不逼烏克蘭妥協 美稱俄射空包飛彈 歐盟提議設專責法庭審俄高官
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族