土耳其歌手疑因釋出同志愛MV 遭GQ典禮無預警換人

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影片來源：mabelmatiz

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡3日專電）土耳其知名歌手馬提茲受GQ土耳其之邀，於Men of the Year年度風格大賞上頒發獎項，卻疑似因為他一則聚焦同性之愛的音樂錄影帶而被無預警換人，改由另一人頒獎。

時尚雜誌GQ雜誌1996年起開始舉辦Men of the Year（簡稱MOTY），每年從時尚、商業、娛樂、運動、藝術、科技等不同產業，選出表現出色的人、事、地及物。土耳其的MOTY於1日舉行。

馬提茲（Mabel Matiz）昨天晚間於推特（Twitter）發布聲明說，「我親身了解到GQ土耳其的工作人員整天都在討論這個問題，並在最後一天因為我（被審查的）音樂錄影帶而把我放棄。很不幸地，我甚至沒有被禮貌性告知這項變更」。

馬提茲所提到的歌曲名稱為「警察局」（Karakol）。影片中，一名年輕人把頭靠在馬提茲的膝蓋上，而馬提茲唱著他的心已「放在警察局」，他的愛已入墳，並把他的愛人比喻為禁果。

馬提茲於警方對伊斯坦堡驕傲遊行支持者使用武力後的數日內發布「警察局」，監管機構土耳其廣播電視最高委員會（RTUK）7月下令全國電視台禁播。

馬提茲說，GQ土耳其大約一個月前邀他在活動中頒獎，但活動現場卻由另一人上台。「這不是第一次（發生類似的事情）。頒不頒獎不是問題。然而，我仍然想與大眾分享對我的這種無理及歧視」。他說，這發生在眾多贊助商出席的場合，當晚的主題是「共存」。

他指出，「我發現（GQ）本身的審查和嚴重的溝通不足都是極其錯誤和不友善的。在我們與（其他一些）GQ土耳其員工的對話中，他們說當然不會有這樣的審查，這只是一項組織性錯誤」。

馬提茲表示，只有接受彼此的存在，努力去理解對方，向對方伸援，「我們才能團結」。只有這樣，我們才能達到美麗、寬敞、明亮的境地。不應相互忽視，或以不公對待彼此。「我們生活的每一刻都需要（抱持）這種意識」。

GQ土耳其則指出這是無心之過，並表示很抱歉造成馬提茲的不愉快，「我們理解馬提茲，他總是給予我們靈感。我們共享美好、光明未來的夢想」。

37歲的馬提茲出生在土耳其南部一座小鎮，他曾形容音樂是他的「救世主」、一種探索更廣闊世界的管道，及一種表達方式。馬提茲年輕時有口吃的狀況，但一開口唱歌，就不被口吃所擾。

馬提茲歌曲中可見神祕主義、民謠及現代混音等元素。他力挺LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人）。也因為這樣的立場，使他不時在社群媒體上成為反LGBTI+團體的箭靶。

土耳其警方今年6月在伊斯坦堡驅散同志驕傲遊行，拘留200多名示威者和一名法新社攝影記者。（編輯：黃自強）1111203