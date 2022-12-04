更多編輯台推薦新聞：
電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節
國際

電價飆漲瑞典人搶買木柴 耶誕裝飾換LED燈堅持過節

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
艾米尼之死引發2個多月抗議 伊朗廢除道德警察
首頁 / 國際

宏都拉斯將暫停部分憲法權 掃蕩黑幫促進經濟

2022/12/4 11:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德古西加巴3日綜合外電報導）宏都拉斯政府今天宣布，將自6日起對德古西加巴與汕埠遭黑幫控制的貧困地區，暫停施行部分憲法權利30天，以利工商與經濟發展。

相關憲法權利是在國家安全緊急狀況下暫停實施。宏都拉斯國安全秘書處在聲明中指出：「這項部分侷限憲法權利措施，將自12月6日晚間6時起施行，為期30天；逐步促進經濟發展與投資、商業與公共場所活動。」

德古西加巴（Tegucigalpa）與汕埠（San Pedro Sula）這兩個城市一直奮力對抗黑幫所謂的「戰爭稅」，這些幫派佯稱向民眾提供保護，或說交保護費的人可活命。這些幫派放火燒毀公車，殺害不肯繳費的司機，迫使企業和民眾因為恐懼而付費。

這項局部暫停憲法權利的緊急措施，預計將獲得部長會議背書，這是宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）因應暴力黑幫計畫的一環。

根據非政府組織「追求更公正社會協會」（Association for a More Just Society）的資料，這種敲詐勒索每年可為黑幫帶來相當7.37億美元的不當獲利，占宏都拉斯國內生產毛額（GDP）近3%。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111204

#宏都拉斯
#秀瑪菈．卡斯楚
#德古西加巴
秀瑪菈．卡斯楚
宏都拉斯掃蕩毒販黑幫 派600名憲兵加強邊境維安
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族