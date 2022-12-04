宏都拉斯將暫停部分憲法權 掃蕩黑幫促進經濟

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（中央社德古西加巴3日綜合外電報導）宏都拉斯政府今天宣布，將自6日起對德古西加巴與汕埠遭黑幫控制的貧困地區，暫停施行部分憲法權利30天，以利工商與經濟發展。

相關憲法權利是在國家安全緊急狀況下暫停實施。宏都拉斯國安全秘書處在聲明中指出：「這項部分侷限憲法權利措施，將自12月6日晚間6時起施行，為期30天；逐步促進經濟發展與投資、商業與公共場所活動。」

德古西加巴（Tegucigalpa）與汕埠（San Pedro Sula）這兩個城市一直奮力對抗黑幫所謂的「戰爭稅」，這些幫派佯稱向民眾提供保護，或說交保護費的人可活命。這些幫派放火燒毀公車，殺害不肯繳費的司機，迫使企業和民眾因為恐懼而付費。

這項局部暫停憲法權利的緊急措施，預計將獲得部長會議背書，這是宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）因應暴力黑幫計畫的一環。

根據非政府組織「追求更公正社會協會」（Association for a More Just Society）的資料，這種敲詐勒索每年可為黑幫帶來相當7.37億美元的不當獲利，占宏都拉斯國內生產毛額（GDP）近3%。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111204