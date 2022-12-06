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北韓連兩天砲擊 要求南韓停止射擊訓練挑釁

2022/12/6 12:23（12/6 13:30 更新）
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北韓軍方以因應南韓「軍事挑釁行動」為由，連續兩天朝海上進行砲擊。（中央社製圖）
北韓軍方以因應南韓「軍事挑釁行動」為由，連續兩天朝海上進行砲擊。（中央社製圖）
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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）北韓軍方以因應南韓「軍事挑釁行動」為由，連續兩天朝海上進行砲擊，要求南韓停止在鄰近前線區域進行射擊訓練。

北韓中央通信社（KCNA）今天引述人民軍總參謀部報導，「敵方（指南韓）」繼5日後，今天上午9時15分起再次向前線附近發射砲彈，「為立即達到強力警告目的，（北韓）下令進行海上實彈射擊」。

北韓軍方指的是5至6日南韓軍方與駐韓美軍在南韓江原道鐵原郡一帶進行的射擊訓練，要求南韓立刻停止在前線附近進行軍事挑釁行動。韓聯社報導，南韓軍方先前已公布將發射24發多管火箭系統（MLRS）砲彈。

北韓5日也以此為由，向東海上緩衝區域發射130多發砲彈，但因砲彈落點在北方界線（NLL）以北的海上緩衝區內，遭南韓批評違反兩韓919軍事協議。

兩韓緊繃局勢持續升溫，北韓今年以來軍事挑釁頻率更勝以往，據數名政府消息人士說法，今年5月上任的尹錫悅政府發布的第一次國防白皮書草案中，時隔6年重新以「敵方」稱呼北韓政權，展現對北韓的敵視態度。（編輯：韋樞）1111206

#北韓
#南韓
#尹錫悅
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