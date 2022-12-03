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日媒：監控北韓飛彈 美太空軍將在南韓設指揮部

2022/12/3 17:43（12/3 17:52 更新）
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圖為南韓民眾11月18日觀看北韓發射飛彈新聞。（路透社）
圖為南韓民眾11月18日觀看北韓發射飛彈新聞。（路透社）
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（中央社首爾3日綜合外電報導）日經亞洲報導，美國太空軍本月著手在南韓成立區域指揮部，南韓也將空軍和太空相關單位整合為太空作戰中隊，預期將利用衛星加強偵察。兩國意在密切監控北韓核子及飛彈活動。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，據信北韓已於11月成功試射一枚射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。

南韓國防部在新聞發布會中說明新措施。韓聯社報導，這將是美國軍方繼夏威夷後，第2個設立於美國本土之外的太空軍指揮部。

南韓空軍表示，期望太空作戰中隊進一步提升太空作戰效率，同時強調從太空獲得的資訊將用於國防領域，未來也將促進與駐韓美國太空軍的合作，「我們計劃增強美韓聯盟的聯合太空作戰能力」。

除了美國與歐洲國家，中國和俄羅斯出於安全考量，也正在開發太空資源。衛星在軍事方面運用甚廣，包括偵察設備和飛彈發射場等設施、偵測飛彈發射動態，以及蒐集武器系統位置資訊等。

北韓除了展現發射洲際彈道飛彈能力，也正研發多種極音速飛彈，包括可在升空推進後改變飛行軌跡的「極音速滑翔載具」，據說相較於利用拋物線預測飛行軌跡的傳統彈道飛彈，更難被偵測和攔截。

因此，發展衛星偵測技術的需求愈來愈強烈，以便在早期階段偵測飛彈發射並追蹤飛行軌跡。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1111203

#北韓
#美國
#美國太空軍
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