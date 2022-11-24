美軍印太太空司令部啟用 著重對抗中俄北韓

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國太空軍昨天在夏威夷啟用印度-太平洋太空司令部，要管理整個印太地區的軍事太空行動，特別是要防禦來自中國、俄羅斯和北韓的國安威脅。

美國「空軍時報」（Air Force Times）報導，美國太空軍印太司令部位於夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam），是美軍一系列新部隊指揮部中率先成立的，這些指揮部將成為美軍在全球各地的主要接觸點。

曾在加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）擔任第30太空聯隊（30th Space Wing，現為Space Launch Delta 30）指揮官、現為空軍中央司令部太空部隊負責人的馬斯塔利爾（Anthony Mastalir）准將，將擔任印太太空司令部首任指揮官。

馬斯塔利爾說：「太空支撐著在這裡作戰的每個層面，我們每天都必須克服距離的限制，太空讓我們能夠進入無法進入的區域，增加我們武器系統的射程和殺傷力，太空也是我們能力的關鍵，讓我們在自己選擇的時間和地點展現力量。」

這是美軍首度將在印太地區部署專門著重於整合以衛星和雷達為基礎來偵查、追蹤目標、通訊等事務的人員。

這項工作先前是由太平洋空軍部隊和美國駐歐洲空軍等空軍部隊指揮部負責。隨著太空部隊打造自己的作戰計畫，著重於太空的部隊指揮部過去2年一直在籌備中。

美國優先考量印太地區，因為美國面臨最緊迫國安威脅的來源就在印太地區，也就是中國、俄羅斯和北韓軍方，以及恐怖組織網絡。

太空部隊在印太地區的保衛者核心任務將會是捍衛美國資產免受實體和數位攻擊，特別是來自中國的攻擊。

美國太空軍作戰部長薩茲曼（B. Chance Saltzman）將軍昨天在印太太空司令部啟用儀式上說：「太空必須與其餘聯合團隊密切整合。」

他還針對中國補充表示：「在這塊地區情況更是如此，我們在這裡與一個有思想的對手競爭，這個對手為了他們在地球上與日俱增的勢力，持續部署反太空系統和自己精密、以太空為基礎的支持系統。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111124