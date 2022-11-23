防中國勢力滲透 紐西蘭砸1.9億替萬那杜建碼頭
2022/11/23 11:35（11/23 12:41 更新）
紐西蘭23日表示，將再投資約新台幣1.9億元助大洋洲國家萬那杜共和國興建碼頭。圖為萬那杜首都維拉港一景。（圖取自維基共享資源；作者Phillip Capper，CC BY 2.0）
（中央社威靈頓23日綜合外電報導）紐西蘭今天表示，將再投資紐幣1000萬元（約新台幣1.9億元）助大洋洲國家萬那杜共和國興建碼頭。此前北京當局曾出資替萬那杜蓋碼頭，令外界擔憂中國試圖建立軍事基地。
路透社報導，紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）今天發表聲明指出，興建具有氣候適應能力的碼頭，並建立可靠、定期的航運服務，有助促進萬那杜（Vanuatu）人民的繁榮和福祉。
聲明表示：「這項工作將改善島嶼間的運輸能力，幫助在萬那杜農村和偏遠地區生活的人民獲得更多取得醫療服務、教育機會和市場的管道。」
這項計畫是「萬那杜島際運輸支援計畫」（Vanuatu Inter-Island Shipping Support Project）的一部分，目前已有2座碼頭興建完成；自2012年以來，紐西蘭與萬那杜政府、亞洲開發銀行（Asian Development Bank）一直是這項計畫的共同出資者。
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紐西蘭外交部次長席歐（Aupito William Sio）表示：「在紐西蘭支持下，萬那杜首都維拉港（Port Vila）的南帕瑞碼頭（South Paray Wharf）已完成重新設計，南帕瑞碼頭和另2座碼頭的工程正在進行當中。」
2018年，外國投資萬那杜碼頭成為外界關注焦點，因為此前有媒體報導指出，中國出資替萬那杜興建可容納大型軍艦的碼頭後，希望再設立一個軍事基地，但中國和萬那杜雙雙否認。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1111123
（中央社製圖）
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