防中國滲透 澳洲資助9.3億元供索羅門警力

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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲工黨新政府下週將公布的財政預算案中，編列4600萬澳幣（約新台幣9.3億元）資助索羅門群島的警力部署，以利中國擴展影響力之際鞏固澳洲在太平洋地區的地位。

路透社報導，中國在太平洋地區的影響力日增，包含今年4月與索羅門群島簽訂一項安全協議，引起美國及盟邦澳洲擔憂；澳洲數十年來都將太平洋地區視為自家勢力範圍。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）今天說：「我們的金援將有助地區夥伴在經濟上更具彈性…在他們的安全保衛上能自給自足，不需尋求他人幫忙。」

「若無這些投資挹注，其他人就會繼續趁虛而入；我們還有很多工作進度要趕。」黃英賢並將澳洲逐漸在太平洋地區失勢歸咎於5月敗選的前任保守黨政府。

黃英賢在法屬玻里尼西亞大學（University of French Polynesia）舉辦的一場研討會演講時表示，這些額外的金援「將能確保我們持續提供直接的預算支持，以減少財政困境，保障關鍵的政府營運工作」。

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澳洲昨天和斐濟簽署一項協議，同意彼此軍隊能在對方領土執行任務；澳洲上週也和巴布亞紐幾內亞簽訂安全條約，將使兩國國防高層更頻繁往來合作。

澳洲工黨政府在競選期間允諾，4年內將對太平洋地區增加約5.25億澳幣的官方援助，截至今天已增至9億澳幣，包括這筆提供索羅門群島警方的金援。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111021