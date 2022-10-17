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南太平洋防長會議登場 澳洲盼與擁軍3島國強化合作

2022/10/17 17:11（10/17 18:02 更新）
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圖為澳洲海軍安薩克號巡防艦。（圖取自facebook.com/RoyalAustralianNavy）
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（中央社雪梨17日綜合外電報導）南太平洋國家國防部長明天將齊聚東加王國（Tonga）會談。澳洲盼與擁有國防力量的3個島國建立更緊密軍事關係，以對抗中國在此區域日益擴張。

路透社報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）將於今天抵達東加王國，參加本週舉辦的南太平洋國防部長會議（South Pacific Defence Ministers Meeting）。這場年度會議聚焦商討區域安全挑戰。

太平洋島嶼國家當中僅有巴布亞紐幾內亞、斐濟和東加王國擁有軍隊。其他參與會議國家包括紐西蘭、法國、澳洲與智利。

馬勒斯上週表示，澳洲正與巴布亞紐幾內亞談判簽訂安全協議，強化兩國海軍與陸軍合作。他並表示，澳洲也希望與其他太平洋國家「深化關係」。

馬勒斯在今天發表的聲明中表示，太平洋區域的共同安全正面臨更多威脅。

他說：「一旦加強我們國家與國防力量的共同應變能力、協調合作、資訊分享，以及改善彼此互動，太平洋家族會更加強大。」

中國4月與索羅門群島簽訂安全協議，並於5月試圖與太平洋10國簽署更廣泛的區域貿易與安全協議後，美國與澳洲等盟國，都對中國在這塊極具戰略重要性的區域擴大影響力響起警鐘。

儘管索羅門群島本身並沒有軍隊，但根據一份內容外流的協議草案，索國表示同意讓中國軍艦停靠補給。

中國一直以來都是斐濟和巴布亞紐幾內亞的軍需重要捐助國，東加王國則在中國的銀行有巨額借貸，同樣也有部分軍費受中國資助。

馬勒斯在聲明中表示，他此行也將前往斐濟參加國防會談，並參訪斐濟黑岩營（Blackrock Camp）。這個軍營由澳洲出資，扮演區域救災中心角色。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111017

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