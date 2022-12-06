日本超商禁外國人說「這個」 對手逆勢操作網友按讚

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本一家便利商店日前被網友發現在包子蒸櫃玻璃門上張貼手寫公告，「禁止」外國人說日文「這個」（kore），雖然事後撤除公告並道歉，但競爭同業趁機逆勢操作獲網友按讚。

日本網路媒體日前報導，大阪府內一間羅森（LAWSON）便利商店在包子蒸櫃上張貼針對「外國顧客」的日文公告，「禁止」外國人說「這個」，要求外國人說「請給我肉包」，結果在網路上引發爭議。

在推特上發文貼出這張照片的網友CHANGHAENG接受日媒採訪時表示，12月2日到這家便利商店時看到公告，他認為沒必要特別針對「外國人」，但如果要給外國人看的話，應該要寫英文等語言才是，「而且只針對包子的意圖也令人費解」。

這篇推文後來引發網友熱議，有網友說這張公告就算不是外國人也會覺得不愉快；也有網友說日本人就可以說「這個」嗎？

羅森便利商店後來說明，不少網友看到推文後來電詢問，經過他們調查，確實是他們的分店。

羅森方面表示，經過了解，這間分店張貼公告是為了避免拿錯商品，許多外國人到這間分店消費，但因為肉包沒有外包裝經常發生拿錯商品的情況。手寫公告在說明上不夠充分，已對造成許多消費者心生不快深刻反省，目前已將手寫公告取下。

羅森方面說，為了不再發生類似狀況，將要求全日本分店注意，並再次為造成多數民眾心生不快表達歉意。

但這起爭議還有後續發展，有日本網友發現，日本便利商店龍頭7-11有分店也搭「便車」逆勢操作，在關東煮機器外張貼手寫的「不清楚的時候，用『這個』OK，『這個』很好吃喔」。

不只7-11，日本另一家便利商店全家也有分店同樣逆勢操作，利用這次機會在包子蒸櫃上張貼英文字母A到F，用來表示蒸櫃中的6種不同口味包子，機器下方還貼上一張寫有中文、英文及韓文的告示，「請告訴店員欲購買商品的字母編號」。

日本網友看到全家的作法後紛紛按讚說，「這個」是正解、「這個」好。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1111206