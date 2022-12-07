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阿根廷副總統被控貪污有罪 判6年加褫奪公權

2022/12/7 13:03（12/7 13:25 更新）
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阿根廷法院今天宣判副總統克莉絲蒂娜．費南德茲貪污罪成立，判處6年徒刑，並褫奪公權終身。（圖取自facebook.com/CFKArgentina）
阿根廷法院今天宣判副總統克莉絲蒂娜．費南德茲貪污罪成立，判處6年徒刑，並褫奪公權終身。（圖取自facebook.com/CFKArgentina）
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（中央社布宜諾斯艾利斯6日綜合外電報導）阿根廷法院今天宣判副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）貪污罪成立，判處6年徒刑，並褫奪公權終身。

法新社報導，這位評價兩極的前總統因在2007年至2015年擔任總統期間，不合法地發包工程，被判「欺詐性行政管理」罪。

克莉絲蒂娜．費南德茲在社群媒體寫道，「所有謊言都沒有得到證實」，她是被「合法黑幫」定罪。

判決出爐後，克莉絲蒂娜．費南德茲在社群媒體上寫道，2023年大選時，「我不會成為任何候選人，不會成為參議員，也不會成為國家的副總統或總統」。

分析家表示，由於目前擔任的職位讓她享有豁免權，也有多個上訴途徑，因此克莉絲蒂娜．費南德茲不太可能在近期入獄。儘管如此，這項判決仍對她的未來打上巨大問號。

布宜諾斯艾利斯大學（University of Buenos Aires）政治分析家弗拉加（Rosendo Fraga）說，「判決將產生強烈的政治影響」，儘管「她因判決被捕的可能性不存在」。

克莉絲蒂娜．費南德茲與其他12人，被控參與在聖克魯斯省（Santa Cruz）將公共工程合約非法授予商人巴艾茲（Lazaro Baez）一案。

調查時期包括克莉絲蒂娜．費南德茲2007至2015年8年任內，以及在那之前的4年，當時是她夫婿基西納（Nestor Kirchner, 2010年辭世）總統任內。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111207

#克莉絲蒂娜．費南德茲
#弗拉加
#巴艾茲
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