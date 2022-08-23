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阿根廷副總統遭控貪污 檢方求刑12年

2022/8/23 10:18（8/23 10:25 更新）
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阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲涉嫌在2007至2015年擔任總統期間貪污，22日遭檢方求刑12年，褫奪公權終身。（圖取自facebook.com/CFKArgentina）
阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲涉嫌在2007至2015年擔任總統期間貪污，22日遭檢方求刑12年，褫奪公權終身。（圖取自facebook.com/CFKArgentina）
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（中央社布宜諾斯艾利斯22日綜合外電報導）阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）涉嫌在2007至2015年擔任總統期間貪污，今天遭檢方求刑12年，褫奪公權終身。

69歲的克莉絲蒂娜．費南德茲被控在巴塔哥尼亞高地（Patagonia）不當授予公共工程合約，但即使遭到定罪，她也會因為身為參議員享有國會議員豁免權，不會入獄服刑。

判決預計年底宣布。

她會在兩種情況下失去豁免權：一是下次選舉失去參議員席次，二是最高法院最終批准有罪判決。

檢察官魯杉（Diego Lucian）求刑的要求公開數分鐘後，總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）辦公室發表聲明，譴責克莉絲蒂娜．費南德茲的「司法和媒體迫害」。

「任何歸咎於前總統的行為都沒有得到證實，整個指控純粹是基於她當時行使的職能，這可悲地貶低了現代刑法最基本的原則。」

另還有12人被控，罪名是參與在聖克魯斯省（Santa Cruz）將公共工程合約非法授予商人巴艾茲（Lazaro Baez）一案。

調查時期包括克莉絲蒂娜．費南德茲2007至2015年8年任內，以及在那之前的4年間，當時是她夫婿基西納（Nestor Kirchner, 2010年辭世）總統任內。

魯杉抨擊「貨真價實的貪腐系統」，他說，這「可能是這個國家已知最大的腐敗行動」。

在左派陣營仍享有高人氣的克莉絲蒂娜．費南德茲一直以來自稱清白，她控訴檢方進行政治迫害和「法律戰」，也就是利用法律制度或機構詆毀對手。

近年她因十多宗不同犯罪遭到調查，像是賄賂、洗錢、投機性損害國家和妨礙司法等。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110823

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