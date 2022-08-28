阿根廷副總統遭控貪污 數千人示威與警爆衝突

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（中央社布宜諾斯艾利斯27日綜合外電報導）阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲涉嫌在擔任總統期間貪污，遭檢方求刑12年、褫奪公權終身，她數以千計的支持者今天走上街頭為她辯護。

路透社報導，阿根廷檢方22日指控克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）於2007至2015年擔任總統期間貪污並涉及一起轉移公共資金的計畫。

今天規模最大的一場示威地點就在克莉絲蒂娜．費南德茲位在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）高級地段雷科萊塔（Recoleta）的家門口。警方一早就架起圍欄，避免現場聚集太多人。

到了下午，示威群眾稱克莉絲蒂娜．費南德茲是司法迫害下的受害者，同時將在野黨籍市長下令架起的圍籬視為挑釁，進而動手拆除並與警方發生衝突。當局試圖噴灑水柱驅散群眾。

根據地方媒體報導，有5名警察受傷，有4名示威民眾遭逮捕。

克莉絲蒂娜．費南德茲推文說：「今天我一早醒來，發現我家的一角遭圍堵…他們想禁止一場充滿愛與支持並且完全和平與喜樂的示威，一場在司法部門無可否認的迫害下所發生的示威活動。」

為了展現支持，總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）在他的推特（Twitter）帳號上轉發了這段訊息。

判決和可能的量刑將由法官決定，可能得花上好幾個月的時間；不過克莉絲蒂娜．費南德茲可以對任何裁決提起上訴，使得最終判決可能會拖個多年才出爐。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110828