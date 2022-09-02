更多編輯台推薦新聞：
會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

阿根廷副總統遇襲 總統訂9/2國定假日譴暴力

2022/9/2 18:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯2日專電）阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲險遭槍擊後，總統艾柏托．費南德茲今天凌晨頒布緊急行政命令，將2日列為國定假日，盼民眾捍衛民主、和平並譴責暴力。

克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）1日晚間9點於自家門口險遭槍擊，幸無大礙。

總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）得知副總統遇襲後，徵得所有部長的同意，於2日凌晨0時頒布「2022年9月2日國定假日」的法令。緊急行政命令中，對副總統的遇刺行為，視為對阿根廷民主的威脅，阿根廷政府將採取及時和明確的行動，來捍衛政治和社會和平。

艾柏托．費南德茲表示，期盼人民利用國定假日（9月2日列為國定假日）上街頭，平和地表達捍衛阿根廷民主，譴責暴力及仇恨。他認為，民主社會中可以強烈的意見相左，但不能產生仇恨，仇恨帶來暴力。

阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）也表達譴責副總統遇襲的暴力事件，認為阿根廷司法和維安應立即調整。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）透過推特表達對於副總統的支持，譴責刺殺行動。

智利總統柏瑞克（Gabriel Boric）反對襲擊克莉絲蒂娜．費南德茲的行為，認為透過對話、辯論，才是表達意見的方式，而非使用武器或暴力。

阿根廷多個黨派今天號召民眾於五月大道和七九大道遊行，最終集結總統府前五月廣場，以捍衛民主並譴責暴力。（編輯：高照芬）1110902

克莉絲蒂娜．費南德茲
阿根廷副總統遭控貪污 檢方求刑12年
艾柏托．費南德茲
阿根廷副總統遭控貪污 數千人示威與警爆衝突 阿根廷與IMF協商要角走人 經長辭恐加深債務危機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族