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聯合國生物多樣性峰會登場 拯救生態最後佳機

2022/12/7 21:09
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（中央社蒙特婁7日綜合外電報導）關係重大的聯合國生物多樣性峰會今天在加拿大蒙特婁展開，被稱為拯救地球物種和生態系統免於遭受人類不可逆轉破壞的「最後佳機」。

法新社報導，來自全球各地的代表在12月7日到19日集會，試著為保護大自然達成一項新協議：這是一項為期10年的架構，希望在為時已晚之前拯救地球上的森林、海洋和物種。

聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）6日在會談前一場典禮上警告：「由於我們對無限制和不均衡經濟成長的無窮慾望，人類已經成為大規模滅絕武器。」

在他走上講台之前，幾位原住民抗議者打斷加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的講話，顯示出受影響最嚴重的社群因生物多樣性減損而激起的憤怒。

在這項聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會（COP15）正式開幕之前，幾天的預先談判在關鍵問題上進展有限，引發人們擔憂各締約方可能無法達成好的協議就結束會議。

觀察家呼籲談判代表緊急化解在財政和執行等困難問題上的癥結，到目前為止，20多個目標中只有5個達成共識。

環保團體世界自然基金會（WWF）國際宣導負責人胡伯（Bernadette Fischler Hooper）6日告訴媒體，這次峰會 「可能是各國政府為自然界扭轉局面，拯救我們寶貴生命支持系統的最後最佳機會」。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111207

#聯合國
#杜魯道
#聯合國生物多樣性峰會
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