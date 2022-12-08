涉兒童網路安全和個資疑慮 TikTok遭印地安納州提告

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國印地安納州今天就熱門影音分享軟體TikTok對兒童網路安全問題作出不實聲明，以及疑似欺騙使用者的行為，提出2起訴訟。

法新社報導，印第安納州檢察長羅基塔（Todd Rokita）發布聲明指出：「TikTok應用軟體由一家中國公司推出，對毫無戒心的印地安納州消費者構成惡意、侵略性的威脅。這家中國公司完全明白其對使用者造成的傷害。」

訴狀指控，TikTok向未成年人推送成人內容，TikTok的演算法對年僅13歲的用戶推送「眾多描述菸酒、毒品、性、裸露和暗示性主題相關內容」。

印地安納州還指控TikTok涉嫌欺騙使用者，讓他們誤以為「大量高度敏感的數據和個資會受到保護，不會落入中國政府手中」。

TikTok則發表聲明強調：「安全性、隱私權以及群體安全是我們的優先要務。」TikTok發言人並未特別針對訴訟案件本身發表評論。

TikTok在聲明中說：「我們將年輕人福祉列入我們的政策中，根據年齡限制功能，提供家長工具和資源，並繼續秉持年齡分級或家庭幸福原則，尋找欣賞內容的新方式。」

TikTok在美國面臨日益高漲的反對聲浪，目前美國軍方和多州已下令禁止在公部門裝置上使用TikTok。

TikTok經常被點名疑似和北京當局有關聯，令人憂心中國當局可利用TikTok數據追蹤和脅迫全球用戶。

TikTok目前正和美國政府討論如何化解國安疑慮，希望可以繼續留在美國這個TikTok最大市場之一。

TikTok的聲明稱，該公司「有把握可以充分化解美方一切合理的國家安全顧慮，並已朝落實解決方案邁進」。

不過，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）上月表示，他「極為關切」TikTok相關的國安風險。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1111208