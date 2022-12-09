中資企業獲警方合約引發國安疑慮 加拿大撤查後中止

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（中央社渥太華8日綜合外電報導）中國政府持股的公司取得加拿大警方通訊系統供應與維護合約，引發政治反彈。加拿大公共安全部指出，聯邦警方今天中止相關合約。

法新社報導，中國海能達通信股份有限公司控股的加拿大企業辛克雷科技公司（Sinclair Technologies），拿下加拿大警方價值50萬美元的防竊聽無線電濾波系統合約。

海能達通信股份有限公司由中國政府部分持股，被美國列入黑名單，上述合約因而引發中國可能有管道獲取加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）通訊的疑慮。

加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）的發言人告訴法新社：「加拿大皇家騎警已經中止這項合約。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）本週被問到此事時表示，國家安全機構對中國間諜活動和中國干預加拿大事務提出警告之際，這項合約「令人不安」。

加拿大在野保守黨黨魁溥禮瑞（Pierre Poilievre）7日稱此事是「驚人的」錯誤。

「我意思是，這幾乎是間諜小說才可能出現的情況，而間諜小說中的人物也不會那麼無能。」

美國聯邦傳播委員會（FCC）2021年以對國家安全構成風險為由，將海能達通信股份有限公司、華為技術有限公司等數家中國公司列入黑名單。加拿大也禁用中國電信設備巨擘華為的技術。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111209