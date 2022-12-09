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紐西蘭總理：中國在太平洋地區變得更加強勢

2022/12/9 18:28（12/9 18:34 更新）
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紐西蘭總理阿爾登表示，回顧她擔任總理的這5年，中國在太平洋地區無疑變得更加強勢。（路透社）
紐西蘭總理阿爾登表示，回顧她擔任總理的這5年，中國在太平洋地區無疑變得更加強勢。（路透社）
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（中央社威靈頓8日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，回顧她擔任總理的這5年，中國在太平洋地區無疑變得更加強勢；她也警告，與太平洋小國建立關係，不應淪為搶占上風的競賽。

美聯社報導，阿爾登今天接受美聯社及澳聯社聯訪時表示，中國近年在中國國家主席習近平領導下出現變化。

阿爾登說：「如果我將目光放遠，把整個區域視為一個整體，再加上在我們區域內看見的變化，你確實看到中國變得更強勢。」

她表示：「可能造成這結果的原因很多，包括中國融入區域經濟、中國的成長、以及其中產階級增長等各式各樣的原因。但你也能看見中國在許多不同問題和關係上，採取更強勢的做法，這無疑是在我任內才發生的變化。」

中國今年在太平洋地區採取一些大膽的地緣政治舉措，首先是和索羅門群島簽署一項安全協定，然後試圖讓10個太平洋國家簽署一項涵蓋安全到漁業等各層面的協議，但沒有成功。

中國這些舉動令部分太平洋國家和美國等西方民主國家深感擔憂。

中國外交部長王毅今年訪問太平洋島國設法獲取影響力時，紐西蘭挨批毫無存在感，阿爾登駁斥此番批評。她說：「不能只用『你最後一次派政治人物來訪是什麼時候？』作為關係的衡量標準，關係不是這樣衡量的。」

她說：「我們在太平洋區域的關係是家人的關係，因為我們是家人，我們都屬於太平洋地區。」

阿爾登說：「因此我認為，對於把我們的關係視為像是要以某種方式占上風，我們必須非常慎重。態度必須保持一致，紐西蘭一向如此。」（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1111209

#阿爾登
#中國
#太平洋
阿爾登
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