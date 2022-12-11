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澳洲電信逾13萬客戶資料外洩 與駭客無關

2022/12/11 10:44
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（中央社雪梨11日綜合外電報導）澳洲規模最大的「澳洲電信公司」（Telstra Corp）今天表示，由於內部錯誤的影響，導致13萬2000名客戶資料外洩。

路透社報導，澳洲電信擁有1880萬個客戶帳戶，相當於澳大利亞3/4的人口。公司表示，內部稽查發現，「數據庫錯置」導致客戶資料被公開。

澳洲電信財務長艾克蘭德（Michael Ackland）在聲明中說：「我們正從查號服務和線上版電話簿中刪除受影響客戶的資料。」

澳洲電信10月曾遭遇它所謂的小型資料外洩事件，說第三方入侵導致部分員工的資料外洩，時間可追溯到2017年。

據當地媒體報導，澳洲電信一封內部員工電郵述及，那次入侵事件中，受影響的現職和離職員工人數為3萬人。

至於目前這次事件，艾克蘭德表示，「網路活動並未涉入」。

自從新加坡電信（Singapore Telecommunications Ltd）旗下澳星通訊（Optus）9月22日揭露其系統遭駭，可能危及多達1000萬個帳號之後，澳洲的電信、金融和政府等部門便一直處於高度戒備狀態。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111211

#澳洲電信
#艾克蘭德
#澳洲
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