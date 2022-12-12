71年前曾是大學新鮮人 勤學嬤重拾書本90歲終於畢業

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（中央社伊利諾州狄卡布12日綜合外電報導）美國90歲阿嬤喬伊斯．戴弗（Joyce DeFauw）本週將上台領取大學畢業證書，距離她當年剛上大學成為新鮮人，歲月已經匆匆過了71年。

當年的喬伊斯．維奧拉．凱恩（Joyce Viola Kane）進入北伊利諾大學（Northern Illinois University）就讀，打算好好唸書，拿到一紙家政系畢業的文憑。

孰料在遇上真命天子後，戴弗的計畫就此改變。

戴弗8日告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我上了3年半的大學，但在遇到他之後，決定離開學校。」

戴弗當時的真命天子是弗利曼（Don Freeman Sr.），兩人1955年結婚，婚後育有3子。後來弗利曼逝世，戴弗再婚嫁給羅伊．戴弗（Roy DeFauw）。兩人育有6名子女，其中包括2對雙胞胎。

隨著時光流轉，戴弗家族成員越來越多，現在她已有17名孫輩和24名曾孫輩。

時間拉回到2019年，當時戴弗對自己未能完成大學學業深感遺憾。

「我猜我可能有提到，我對未能完成學業感到遺憾，孩子們就鼓勵我重返校園」。她因此回到北伊利諾大學註冊復學，並開始上課。

戴佛17名孫輩之一的杜利（Jenna Dooley）也是北伊利諾大學校友，她告訴CNN：「我們打電話去學校詢問復學事宜時，校方人員聽到我們問的是一名在50年代就學的學生，嚇了一大跳。」

戴弗在睽違數十年後重當大學生，一切都變得不一樣了。現在她不用去學校教室上課，而是在養老院透過電腦遠距上課。

「這是我的第一台電腦，孩子們還得教我怎麼使用它。」

杜利說，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，她很感謝有這台電腦。電腦發揮了功能，戴弗也已學會如何使用電腦上課。

杜利說，疫情期間戴弗「必須獨自一人，沒有任何訪客。她偶爾會心情低落，但我不斷告訴她，這些都是學習過程的一部分。」

戴弗透露：「我偶爾也想放棄，不過我沒有。」家族成員、朋友和學校裡的教職人員都不斷鼓勵她。

戴弗每學期只修一門課，包括暑假期間。杜利說：「她的生活井然有序，有固定作息，她希望持續上課，作息才不會被打亂。」

如今，在重返校園3年後，戴弗本週末終於可以穿上學士袍，戴上學士帽，從校長手中接下畢業證書。

戴弗很感謝自己有機會重返校園，取得學位，「可以完成過去的學習，是一件很棒的事。」

針對面臨類似狀況的人們，戴弗建議：「不要放棄。我知道這很困難，不過，人生就是這樣，充滿各種起起伏伏。」（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1111212