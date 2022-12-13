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澳洲昆士蘭爆槍戰6死含2警 總理致哀州府降半旗

2022/12/13 12:25
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（中央社雪梨13日綜合外電報導）澳洲警方今天表示，昆士蘭州發生槍戰造成6人喪命，包括2名20多歲的警察殉職。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）聲明致哀，昆士蘭州政府也下令降半旗。

艾班尼斯形容事發地點威姆畢拉（Wieambilla）場面「駭人」，他表示「這對殉職昆士蘭警察的家屬和朋友來說是令人心碎的一天」，並說「在此慰問所有悲痛的人，澳洲與大家共同哀悼」。

法新社報導，昆士蘭州（Queensland）官員已下令在政府大樓降半旗。

一群警察昨天傍晚接獲通報後前往小鎮威姆畢拉一棟房子，調查人口失蹤事件。

昆士蘭警察工會會長李威爾斯（Ian Leavers）說：「他們一進入這處房產就遭受猛烈砲火，根本沒有機會逃生。」

他說：「兩名警察被冷血處決。」

這兩名警察是26歲的麥克羅（Rachel McCrow）和29歲的阿諾德（Matthew Arnold），過去兩年才剛展開警察生涯。

昆士蘭警察局長卡洛爾（Katarina Carroll）對外簡報這起「令人格外痛苦」的事件時強忍眼淚說：「那些警察為保護我們社區的安全做出了最大的犧牲。」

另有兩名警察受到輕傷送醫。當地媒體報導，其中一人曾以為她會沒命而瘋狂傳訊息給親人。

起初傳出槍聲後，一支由十幾名警察組成的特種警隊在空中支援下趕到現場。經過數小時的攻堅，到了當地時間晚間10時30分，兩名男性嫌疑人和一名女性嫌疑人死亡。

現場空拍影像顯示，這處房產有一棟平房和一輛燒毀的汽車。

根據警方說法，據信曾查看現場的一名58歲鄰居也遭到槍擊，當場死亡。警方正在調查整起事件。

澳洲的槍枝法律是全球數一數二嚴格，大規模槍擊事件很罕見。

警方沒有透露喪命的嫌疑人身分。不過根據「澳洲人報」（The Australian）報導，據說他們是一名學校教師、此人的兄弟和兄弟的妻子。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1111213

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