南韓：美日韓將協調制裁北韓措施 以補平漏洞

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（中央社雅加達13日綜合外電報導）負責北韓事務的南韓特使今天表示，南韓、日本及美國將協調對北韓的制裁措施，以補平國際間對北韓制裁制度的漏洞。

路透社報導，南韓朝鮮半島和平交涉本部長金健在印尼首都雅加達與美日對口代表舉行會談時表示，北韓「在核威脅方面已變得更具侵略性，且更加明目張膽」。

他說：「北韓進一步的挑釁行為，將招致國際社會做出堅定且團結一致的回應。」

平壤11月執行洲際彈道飛彈試射後，美日韓3國本月對與北韓武器計畫有關聯的北韓官員祭出更多制裁。

北韓今年來試射多達60多枚飛彈，包括11月18日試射洲際彈道飛彈，外界擔心北韓可能準備恢復2017年暫停至今的核武測試。

美國帶頭對北韓施加制裁措施已有數十年，卻未能阻止北韓發展日益精良的飛彈及核武。

金健指出，北韓最密切盟友中國有能力影響平壤，盼北京能「繼續在這方面扮演具建設性的角色」。

美國國務院北韓特使金星容則在今天的會議中表示，北韓當局的行徑，對區域內外構成數一數二嚴重的安全挑戰。

他說：「唯有國際社會站在一起、口徑一致，才有辦法成功解決朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）構成的挑戰。」（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1111213