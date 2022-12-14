特派專欄 新加坡躍居全球最貴城市 租金飆漲外派人員苦不堪言

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「經濟學人資訊社」年度調查顯示，紐約和新加坡雙雙躍居世界生活費最高的城市。物價高漲之外，新加坡房租飆升更是令外派人員吃不消。圖為新加坡地標魚尾獅。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年12月14日

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中央社駐新加坡記者侯姿瑩／12月14日

「你房租漲了多少？」這幾個月跟朋友聊到的話題總少不了這題。全球通膨來襲，萬物齊漲讓許多人很有感。不過，對於住在新加坡的外派人員而言，物價高漲之外，房租飆升才是更令人吃不消的苦，漲幅50%以上也不算罕見。

面對「漲」聲不斷的一年，日前新加坡華文媒體舉辦的票選活動中，「漲」獲選最能代表2022年的漢字。

「經濟學人資訊社」（Economist Intelligence Unit）不久前公布一項年度調查，今年全球通貨膨脹飆升，物價平均飆漲8.1%，紐約、新加坡雙雙躍居世界生活費最高的城市。這是過去10年內，新加坡第8度位居這項排行榜之首。

無獨有偶，根據人力資源顧問公司ECA國際日前發布的2022外派人員生活費調查，新加坡在全球外派人員生活費最昂貴城市排行榜排名第8，比前一年提升4名。其中，租金出現雙位數成長被視為新加坡排名上升的最主要因素。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步趨緩，新加坡租金卻漲不停。當地媒體引述房地產網站發布的10月預估數據，私宅租金已連續22個月上漲，跟去年同期相比，整體租金漲了32.7%之多。

只不過，實際上的漲幅恐比平均數據還高出許多。一名外派到新加坡工作的台灣人蔡小姐受訪說，自己原本的租金為新幣4000多元（約新台幣9萬多元），現在漲了至少60%，甚至還有聽說漲到新幣8000元。

「我現在只好找更遠的地方」，她無奈表示，原本住的私人社區型住宅公寓已經住不起，租約到期後只好搬到離辦公室比較遠的地方，「接受不方便，改變生活方式」。以前只要搭公車5分鐘就能到辦公室，但現在車程多了足足15分鐘。

在租金高漲時代，房客續租時，總免不了要面對房租調漲的現實，問題只是「漲多少」而已。有外國人士形容新加坡疫後租金正以「令人吃驚」的速度上漲，令人大感吃不消。

一名最近搬回新加坡的英國人坦言，很擔心房租會比幾年前還高。「我必須要節省生活其他花費」，儘管如此，還是沒辦法存到跟以前一樣的錢。

在租房市場火熱下，房東很可能不願意「議價」，或半路殺出其他「程咬金」直接出高價租下房子，有人甚至還沒實際看房就急著搶付押金卡位。

來自法國的Alex形容，現在如果要租下想租的房子，就必須出價比別人高，也不能像以前一樣跟房東或仲介討價還價。

Alex原本的租金是新幣2300元，但房東要漲到新幣4300元，讓她不得不另尋去處。「每個人都很緊張，有人還沒看房就轉了押金」，她大嘆找房不易，「合理價位的好物件越來越少」。

有一次，她要去看一個物件，仲介前一天傳訊說，同時間有25組人要看房。不久之後就聽聞，有人還沒看過房子，就決定出高價、付押金，硬生生把物件租走了。

那麼，是什麼因素導致新加坡租金持續飆漲？專家分析，疫情趨緩之際，新加坡經濟逐步復甦，就業市場強勁，外籍人士逐步重返新加坡工作，企業也引進更多外國人力，再加上疫情導致組屋（公共住宅）及私人住宅建案工期延宕，都是租房市場炙手可熱的原因。

另外，外媒報導，中國政府打壓迫使中國富豪出走海外，新加坡成為新據點，星國房價上漲即是中國億萬富翁湧入的跡象之一。

有房仲指出，在目前租金、房價齊漲的情況下，不少新加坡人趁房市大好時機賣房，改當租客，有些人則是買了新房、還在等交屋，必須找暫時棲身之地。如此一來，不只外國人，連當地人也加入這場租房大戰。

新加坡官員11月曾表示，政府密切關注當地租屋市場，因為租金高漲很可能衝擊有租房需求的全球人才與新加坡民眾。只是，到目前為止，還沒看到租金有「漲停」的跡象。

對租客來說，一個壞消息是，市場人士預估，明年租金可能會再漲15%左右，荷包變更瘦恐是逃不了的命運。（編輯：周永捷）1111214