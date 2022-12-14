美國通膨趨緩 外界料Fed升息幅度縮小

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國中央銀行官員今天針對關鍵政策展開第2天議程，隨著通貨膨脹出現趨緩跡象，外界對於基準利率升息幅度縮小的期望升高。

法新社報導，聯邦準備理事會（Federal Reserve）已著手致力讓這個世界最大經濟體的需求降溫，今年迄今6度升息，使得房地產等對利率敏感的產業因緊縮政策深受影響。

但也不乏正面跡象，根據政府今天公布的數據，美國11月消費者通膨出現放緩情況。

作為衡量通膨關鍵指標的消費者物價指數（CPI）出現近一年來最小年度漲幅，外界樂觀認為Fed可能很快會緩和升息力道。

在俄羅斯入侵烏克蘭後糧食和能源成本飆漲，以及中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零措施讓情況惡化等影響下，家家戶戶都因高漲的物價而負擔沉重。

為提高借貸成本，Fed已6度升息，其中4次大幅升息3碼，即0.75個百分點，使利率介於3.75%和4%之間。

分析師普遍預期Fed今天會採取幅度較小的半碼升息措施。潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）的謝波德森（Ian Shepherdson）在分析中稱這是已經「敲定」的事。

雖然這樣的升幅較先前的0.75個百分點小，仍稱得上是陡升。

謝波德森警告說，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）「並不急於說出市場想要聽的話」。

他表示：「鮑爾不太可能在Fed將採取一切必要措施來抑制通膨一事上偏離他的明確路線，即為了對抗通膨勢必得吃點苦頭。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1111214