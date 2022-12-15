英吉利海峽移民船翻4死 數十人獲救

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國今天表示，一艘載滿移民的小船今天清晨在寒冷的英吉利海峽翻覆，造成4人喪生，在英國和法國緊急服務部門參與的大規模救援行動中有數十人獲救。

法新社報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）稱這起翻船事件是造成「人命損失的悲劇」。由於試圖跨境的移民人數屢創紀錄，蘇納克試圖加強相關規範遏阻。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）和英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）在聯合聲明中表示，這次不幸事件以及2021年11月發生的27人死亡船難事件「清楚提醒我們迫切需要摧毀人蛇集團的操作模式」。

移民議題強硬派布瑞弗曼告訴英國國會，他們將與法國有關當局更密切合作。

政府消息人士稍早表示有43人獲救，包括落水的30多人，死亡人數可能還會上升。

一名漁民告訴英國天空新聞網（Sky News），他是被他的船員驚醒，船員通報他們的拖網漁船附近近乎冰凍的海水中有移民尖叫求救。

英國政府發言人表示，有關當局在凌晨3時5分接到通報說有「一艘移民小船遇險」。

他還說：「這起事件經證實導致4人喪生，相關調查仍在進行中，我們將在適當時候提供進一步消息。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1111215