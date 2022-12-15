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馬克宏「麥肯錫門」延燒 法檢搜索執政黨總部

2022/12/15 14:16
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（中央社巴黎14日綜合外電報導）法國檢察官今天表示，他們已經搜索總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬「復興黨」（Renaissance）的總部，調查政府自2017年以來聘請顧問公司的狀況。

國家金融檢察官辦公室（National Financial Prosecutors' Office）證實「巴黎人日報」（Le Parisien）報導說，美國麥肯錫公司（McKinsey）巴黎辦公室昨天遭到搜索。

馬克宏政府聘用顧問公司一事在今年3月遭到各界關注，當時法國參議院調查認定，2018至2021年馬克宏第一任期內，撥給部會諮詢顧問公司的經費增加超過1倍。

復興黨發言人席格諾（Loic Signor）告訴法新社：「司法機構為釐清此事不受限且獨立地調查，這樣做沒什麼。」

他說，黨部會配合檢方「提供和競選相關的所有有用資訊」。

麥肯錫證實辦公室遭搜查，並表示「完全配合當局」。

檢方10月起展開兩項調查，以釐清競選期間是否有虛報帳目以及徇私與合謀情事。

已知麥肯錫部分顧問曾在馬克宏2017年競選團隊擔任無薪志工，外界認為檢方正在調查其中是否存在隱匿的選戰費用支出。

檢方也在調查麥肯錫之後拿下報酬豐厚的政府合約，是否享有特殊管道和特殊待遇。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111215

#馬克宏
#美國麥肯錫公司
#復興黨
馬克宏
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