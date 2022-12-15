承諾投資新首都「努山塔拉」 印尼部長點名台灣

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（中央社記者李宗憲雅加達15日專電）印尼預計2024年起分階段將首都從雅加達遷至婆羅洲的「努山塔拉」。印尼投資部長暨投資協調委員會主席巴赫理昨天表示，承諾投資新首都「努山塔拉」的國家包括台灣在內。

印尼時代報（Tempo）報導，巴赫理（Bahlil Lahadalia）14日在議會表示，目前新首都已有投資者，分別是阿拉伯聯合大公國、中國、台灣、南韓和歐洲幾個國家，但並未提供更多細節。

據報導，巴赫理是在答詢民主黨議員梅蘭妮（Melani Leimena Suharli）提出有關投資新首都的問題時做以上表示。當時，梅蘭妮質疑新首都的投資來源是否獲得任何承諾，因為總統佐科威（Joko Widodo）曾多次展現出對建設新首都的樂觀態度。

新首都（IKN）管理局負責人班邦（Bambang Susantono）月初曾透過聲明表示，歐盟有21個國家對投資新首都感興趣，並稱，政府將會持續追蹤這些國家的意向，「以實現政府期待80%的融資來自投資者的期待」。

IKN管理局也曾透露，芬蘭政府和西班牙政府都有興趣與印尼政府合作，共同參與開發新首都，他國都已有代表與班邦見面。

印尼預計2024年起分階段將首都從雅加達遷至婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）一塊熱帶雨林覆蓋的地區，新首都被命名為「努山塔拉」（Nusantara），距離雅加達約2000公里。

印尼政府曾表示，這個地點具有天災風險低、位處印尼群島中心等優勢。佐科威早於2019年首次宣布遷都計畫，此後因疫情爆發，計畫時程被迫延後。（編輯：韋樞）1111215