菲律賓拚觀光大手筆 獎勵旅遊最大獎送公寓

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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓海外勞工數量龐大，當地觀光部今天啟動大型獎勵旅遊活動，明年元旦起到4月底，海外菲律賓人只要邀請外國人赴菲旅遊，有機會抽中汽車甚至公寓住房等大獎。

推廣外籍旅客赴菲，菲律賓觀光部將目光鎖定數量龐大的海外勞工及海外菲律賓人，啟動「客人，來做客」（BBMG）獎勵旅遊活動，寄望海外菲律賓人邀請外國親友來菲國觀光。

觀光部長佛拉斯科（Christina Frasco）在啟動儀式宣布，海外菲律賓人藉由參與這項活動，成為菲律賓旅遊大使，就能參加抽獎，獎品包括菲律賓假期，甚至公寓住房和汽車等。

佛拉斯科說，2月開放邊境以來，截至今天，已有239萬7919人次國際旅客抵菲；其中44.73萬人次來自美國、37.41萬人次來自韓國、11.82萬來自澳洲、10.9萬來自加拿大。

她表示，開放邊境以來，截至10月底，菲律賓旅遊業收入近1306億披索（約新台幣717.81億元）。光是去年，旅遊相關產業就為菲國創造490萬個工作機會。

菲律賓統計署數據顯示，2020年4月到9月，菲律賓海外勞工人數約為177萬人，其中26.6%在沙烏地阿拉伯工作，在阿拉伯聯合大公國、歐洲、北美和南美，以及澳洲工作的菲國勞工人數分別占14.6%、6.7%、5.2%以及3.4%。

菲國觀光部表示，這項活動將於明年元旦啟動，4月底截止。這段期間將舉辦3次抽獎，菲律賓海外勞工及住在海外或菲律賓、具雙重國籍的菲律賓人，還有達法定年齡的所有菲國公民都可邀請外國人赴菲旅遊並參加抽獎。

另外，獲邀的外國旅客（持有非菲律賓護照）及具雙重國籍、活動啟動前在海外居住至少半年的菲律賓人，在明年元旦起到4月底赴菲旅遊也可以參加抽獎。

但菲國觀光部目前未說明是否向海外勞工和獲邀的外國旅客提供相同的抽獎獎品。

菲國觀光部表示，有意參與活動的菲國民眾可上活動網站（https://bbmg.philippines.travel）登錄，並將個人專屬的推薦連結傳給外國友人，即可從中獲得詳細資訊，並取得優惠卡，旅菲時可享折扣和特價等優惠。（編輯：陳惠珍）1111215

菲律賓觀光部15日表示，2021年旅遊相關產業為菲國創造490萬個工作機會。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年12月15日