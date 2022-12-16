美監管機構獲檢查權限 約200家中企解除下市風險

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）今天表示，委員會首度取得能夠檢查中國企業的完整權限，約200家中國企業原本可能被踢出美國證券交易市場的風險隨之解除。

路透社報導，美中陷入激烈的貿易戰和技術爭鬥，在全球兩大經濟體僵持的關係中，在美國上市的中國企業也面臨了下市風險。

美國上市公司會計監管委員會的聲明，象徵了美國監管機構的勝利，也意味電商巨擘「阿里巴巴」等中國企業可以鬆一口氣。

監管委員會主席威廉斯（Erica Williams）說：「這是史上第一次，我們能夠全面徹底地檢閱和調查，以根除潛在問題，並讓企業負責解決相關問題。」

不過，在美上市的中國企業股票交易今天並未解除緊張狀態。上述消息傳出時，相關股票一度走高，但隨後回吐，還有一部分大幅收低。

阿里巴巴、電商「京東」及網路公司「百度」股價下挫3%到5%，音樂串流供應商「騰訊音樂」下跌3.5%，都超過標準普爾500指數（S&P 500 Index）大盤跌幅2.5%。

另有些人擔心未來審計可能會揭發出一些問題。

美國上市公司會計監管委員會去年底曾表示，中國當局阻止委員會在中國大陸和香港進行全面檢查和調查。

中國當局向來不願讓海外監管機構檢查當地會計師事務所，理由是國家安全考量。

美國國會議員2020年同意立法，在美國上市的中國公司若不遵守美國審計標準，就會被趕出美國證券交易市場。

美中今年8月達成具有里程碑意義的協議，解決了在美上市的中國企業配合審計的長期爭議。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1111216